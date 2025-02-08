Погода на завтра: холодно и морозно

В понедельник, 10 февраля, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью в пригородах Баку возможны осадки, мокрый снег. Прогнозируется северо-западный ветер, говорится в прогнозе погоды Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит от -1° до +1°, днем 2-5° тепла.

Атмосферное давление 771 мм рт.ст., относительная влажность 65-75%.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков, в некоторых горных районах возможны дожди, снег. Ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 3-7° тепла, в горах ночью 7-12°, в высокогорье 14-19°, днем 3-6° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед на дорогах.