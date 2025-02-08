Не война: россияне назвали «самую острую проблему»

Рост цен россияне считают самой серьезной проблемой, это следует из опроса «Левада-центра», проведенного в январе и обнародованного 7 февраля. Такое мнение поддержали почти две трети респондентов (67%).

На втором месте по важности для россиян - война в Украине, конфликт с Западом и санкции. Эти темы, объединенные в единый комплекс, волнуют чуть более трети опрошенных (35%).

На третьем месте по значимости - жилищные проблемы: аварийное состояние и недоступность жилья, дорогая ипотека. На эти вопросы указали 30% принявших участие в опросе.

Доля россиян, указавших на инфляцию как проблему, беспокоящую их больше всего, с августа 2024 года выросла на 11 процентных пунктов. По данным Росстата, с 2022 по 2024 год цены в стране выросли на 31,7 процента. В прошлом году инфляция составила 9,5%, особенно быстро дорожали продукты - на 11 процентов.