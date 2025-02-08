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Китайское судно с мазутом село на мель у берегов России. Введен режим ЧС

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13:23 385

Китайское судно An Yang 2 село на мель южнее порта Невельск, сообщает МЧС РФ по Сахалинской области.

По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается.

В сервисе MarineTraffic указано, что судно находится «в балласте», то есть на борту отсутствует полезный (коммерческий) груз, и оно следует порожним. При этом ряд СМИ сообщили, что сухогруз получил пробоину и на нем могут находиться 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.

«Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности. С экипажем держим постоянную связь. В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма», — заявил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Региональный главк МЧС России сообщает, что Невельский район на Сахалине, где недалеко от порта сел на мель китайский корабль с топливом на борту, перешел в режим ЧС. «В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера, где в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно», - говорится в сообщении.

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