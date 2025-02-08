Китайское судно с мазутом село на мель у берегов России. Введен режим ЧС

Китайское судно An Yang 2 село на мель южнее порта Невельск, сообщает МЧС РФ по Сахалинской области.

По данным ведомства, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается.

В сервисе MarineTraffic указано, что судно находится «в балласте», то есть на борту отсутствует полезный (коммерческий) груз, и оно следует порожним. При этом ряд СМИ сообщили, что сухогруз получил пробоину и на нем могут находиться 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.