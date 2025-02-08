Тревожные сигналы для Эрдогана

Ежемесячные опросы, которые проводят в Турции социологические компании, имеют важное значение - их результаты вносят элемент конкретики во внутренние политические процессы, являясь своеобразным ориентиром как для власти, так и для оппозиции. В этом плане результаты опросов, опубликованных на прошлой неделе крупнейшими в стране исследовательскими компаниями Betimar и Areda-Survey, рассматриваются, как инструмент для определения стратегической дорожной карты Анкары на ближайшее будущее.

Главная проблема Турции: экономика и инфляция Согласно исследованию, проведенному компанией Betimar, 42,9 процента опрошенных главной проблемой Турции считают экономику. На втором месте идут инфляция, прожиточный минимум и рост цен, названные 23,5 процентами респондентов. Если сложить эти показатели, то общий уровень обеспокоенности экономической ситуацией достигает тревожной цифры 66,4 процента. На вопрос «Кто может решить экономические проблемы?» 30,8 процента респондентов ответили: «Никто», 22,7 процента назвали Партию справедливости и развития (ПСР), возглавляемую президентом Эрдоганом, а 16,8 процента отдали предпочтение главной оппозиционной силе — Республиканской народной партии (РНП). По мнению экспертов, опрос Betimar показывает, что даже спустя 23 года бессменного пребывания у власти, в вопросе доверия к экономическим решениям ПСР сохраняет определенное преимущество перед РНП. В то же время, сам по себе факт, что большинство респондентов (30,8 процента) не верит в способность какой-либо партии справиться с кризисом, свидетельствует о глубоком разочаровании граждан Турции.

Согласно комментариям политических аналитиков, данные социологических опросов подрывают доверие избирателей к политической системе Турции, являясь тревожным сигналом для правящей Партии справедливости и развития. Важно учесть, что на протяжении многих лет электоральную базу ПСР составляли пенсионеры, работники с минимальной зарплатой и представители малого бизнеса. Однако сегодня многие из них считают, что вся тяжесть новой экономической программы, которую представил в 2024 году министр финансов Мехмет Шимшек, легла именно на их плечи. Таким образом, отраженная в опросах критика в адрес ПСР по экономическим вопросам, указывает, что стабильность правящей партии все больше зависит от определенных условий. И если в обозримом будущем ключевые экономические проблемы Турции не будут решены, то в долгосрочной перспективе ПСР, даже учитывая личный авторитет Эрдогана и промахи оппозиции, вряд ли удастся удержать власть.

Впрочем, и доверие населения к Республиканской народной партии на фоне дороговизны и ослабленной экономики также вызывает вопросы. За последний год стали улетучиваться надежды на то, что РНП, одержавшая победу на муниципальных выборах 2024 года, способна стать альтернативой правящей власти. Лозунг «обновления», провозглашенный республиканской партией после отставки бессменного председателя РНП Мехмета Кылдырычоглу, так и не стал политической философией ведущей оппозиционной партии. Ну, а публичное обсуждение лидерских функций нового председателя партии, Озгюра Озеля, доминирующая роль в РНП мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также отсутствие дальновидности РНП в сирийской политике привели к тому, что после успеха на муниципальных выборах кемалистский политический курс республиканцев начал сбоить. Стремление РНП стать реальной альтернативной правящей власти подрывают также шаги Озгюра Озеля по выдвижению мэра Стамбула Экрема Имамоглу в кандидаты в президенты, несмотря на то, что внеочередные президентские выборы, о которых в Турции очень много говорят, еще не объявлены. Но самое важное заключается в том, что, несмотря на критику экономической политики правительства Турции, РНП по сей день не может представить четкой программы выхода страны из экономического кризиса, что также отражается в опросах общественного мнения.

Кто впереди — Эрдоган или оппозиция? Свержение в конце прошлого года режима Башара Асада в Сирии и ключевая роль Турции в этом процессе временно повысили рейтинг Партии справедливости и развития. Который мог быть значительно выше, если бы не объявленные в конце года минимальные заработные платы, вызвавшие в стране резкое недовольство. Согласно исследованию компании Betimar, в настоящее время ПСР и РНП имеют равный рейтинг — по 31 проценту голосов. А в опросе компании Areda-Survey у ПСР 34,4 процента, у РНП — 29,3. В исследовании Betimar респондентам также задали вопрос: «За кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы в них участвовали президент Реджеп Тайип Эрдоган, мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу?» По итогам опросов, у Эрдогана 33 процента голосов, у Мансура Яваша — 28,7 процента, а у Экрема Имамоглу — 27 процентов.