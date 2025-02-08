После заявлений Трампа арабы экстренно собираются

«По результатам консультаций, проводившихся в последние несколько дней, было решено, что экстренный саммит ЛАГ состоится в Каире 27 февраля», - говорится в специальном пресс-релизе, распространенном египетским внешнеполитическим ведомством.

В МИД Египта указали, что на саммите планируется обсудить «последние события на палестинском треке, представляющие серьезную опасность», сама встреча на высшем уровне состоится по просьбе Палестины.

Накануне о возможном проведении саммита ЛАГ по ситуации в Газе сообщила со ссылкой на источники газета Asharq Al-Awsat. Издание утверждало, что основной целью встречи будет «координация действий для противодействия планам по перемещению палестинцев» из сектора Газа и обсуждение «планов по восстановлению анклава».

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это». Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым. Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против идеи Трампа.