Олег Бакинский: «Да не бил я его!..»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как Олег Бакинский, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, который проходит по тому же делу. Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева адвокат Хейранса Бабаева, защищающая интересы Олега Крапивина, подала ходатайство, указав на скверное самочувствие ее клиента. «Еще до ареста у моего подзащитного были проблемы со здоровьем, - указано в ходатайстве. - Он проходил лечение. Сейчас болезнь обострилась. Кроме того, Олег Крапивин является гражданином Азербайджана, его место жительства известно, а предъявленная статья не относится к категории особо тяжких преступлений. Защита не видит оснований для его содержания под стражей. Также прошу учесть общественное положение моего подзащитного».

Сам Крапивин также просил суд удовлетворить ходатайство его адвоката: «Я нахожусь под арестом уже семь месяцев. Держат меня здесь ни за что, никакого серьезного дела нет. Мне не 25 лет, чтобы так тратить собственное время». Тем не менее, ходатайство Крапивина и его адвоката суд отклонил. После чего на вопросы государственного обвинителя ответил обвиняемый Константин Кучер. В процессе обсуждения эпизода, связанного с мошенничеством, Кучер заявил, что у него был договор на покупку и продажу оборудования для гражданской авиации с компаниями, принадлежащими потерпевшему Валерию Захаренкову. Согласно договору, оборудование, поступавшее из Украины и других стран, должно было быть отправлено в Индию. На эти цели на счета в Günay Bank было переведено около четырех миллионов манатов. Часть суммы была использована для оплаты заказов. Однако оборудование было задержано в странах-производителях, поскольку компании Захаренкова попали под санкции США. А из-за ликвидации Günay Bank Кучер не смог вернуть переведенные ему средства. Отвечая на вопросы по эпизоду с хулиганством, Кучер рассказал, что в его офис пришли Валерий Захаренков, вице-президент Федерации карате Азербайджана (АКФ) Физули Мусаев, Олег Крапивин, Сергей Степин и Владислав Зрянов. По словам подсудимого, он был удивлен, увидев Крапивина в одной компании с Захаренковым. Поскольку разговор касался платежей по контрактам производителям оборудования, Кучер вышел в другой кабинет, чтобы взять там необходимые документы.