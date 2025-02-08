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Олег Бакинский: «Да не бил я его!..»

haqqin.az из зала суда
Инара Рафикгызы, судебный репортер
14:03 3833

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине, миллионера Олега Крапивина, известного как Олег Бакинский, а также бывшего заместителя министра оборонной промышленности Украины по вопросам авиации Константина Антоновича Кучера, который проходит по тому же делу.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева адвокат Хейранса Бабаева, защищающая интересы Олега Крапивина, подала ходатайство, указав на скверное самочувствие ее клиента.

«Еще до ареста у моего подзащитного были проблемы со здоровьем, - указано в ходатайстве. - Он проходил лечение. Сейчас болезнь обострилась. Кроме того, Олег Крапивин является гражданином Азербайджана, его место жительства известно, а предъявленная статья не относится к категории особо тяжких преступлений. Защита не видит оснований для его содержания под стражей. Также прошу учесть общественное положение моего подзащитного».

Олег Крапивин остался в тюрьме

Сам Крапивин также просил суд удовлетворить ходатайство его адвоката: «Я нахожусь под арестом уже семь месяцев. Держат меня здесь ни за что, никакого серьезного дела нет. Мне не 25 лет, чтобы так тратить собственное время».

Тем не менее, ходатайство Крапивина и его адвоката суд отклонил.

После чего на вопросы государственного обвинителя ответил обвиняемый Константин Кучер. В процессе обсуждения эпизода, связанного с мошенничеством, Кучер заявил, что у него был договор на покупку и продажу оборудования для гражданской авиации с компаниями, принадлежащими потерпевшему Валерию Захаренкову. Согласно договору, оборудование, поступавшее из Украины и других стран, должно было быть отправлено в Индию.

На эти цели на счета в Günay Bank было переведено около четырех миллионов манатов. Часть суммы была использована для оплаты заказов. Однако оборудование было задержано в странах-производителях, поскольку компании Захаренкова попали под санкции США. А из-за ликвидации Günay Bank Кучер не смог вернуть переведенные ему средства.

Отвечая на вопросы по эпизоду с хулиганством, Кучер рассказал, что в его офис пришли Валерий Захаренков, вице-президент Федерации карате Азербайджана (АКФ) Физули Мусаев, Олег Крапивин, Сергей Степин и Владислав Зрянов. По словам подсудимого, он был удивлен, увидев Крапивина в одной компании с Захаренковым. Поскольку разговор касался платежей по контрактам производителям оборудования, Кучер вышел в другой кабинет, чтобы взять там необходимые документы.

На скамье подсудимых и Константин Кучер

«Я вышел за документами на пять минут, - рассказал на суде Кучер. - Когда вернулся, увидел, что Захаренков уже ушел. О том, что [в мое отсутствие] произошел какой-то конфликт, я не знал. В комнате тоже все было в порядке, ничего подозрительного не заметил».

А вот обвиняемый Олег Крапивин сказал, что в ходе беседы Захаренков вдруг начал нецензурно выражаться.

«Мне это не понравилось, и я потребовал извинений. А когда он [Захаренков] встал и собирался уходить, то зацепился ногой и упал. Я его не бил», - поделился он.

В свою очередь, потерпевший Валерий Захаренков заявил, что в офисе Кучера оба обвиняемых нанесли ему телесные повреждения и бросали в него стеклянные бутылки. Одна из них попала потерпевшему в голову, после чего Захаренков был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь. На следующий день бизнесмен подал заявление в полицию.

Таким образом, показания потерпевшего и обвиняемых резко разошлись. Олег Крапивин вновь подчеркнул, что не наносил Захаренкову никаких травм. Захаренков же утверждал, что на голове у него есть следы от порезов, что подтверждает заключение судебно-медицинской экспертизы.

Очередное судебное заседание состоится 12 февраля.

Отметим, что Олег Бакинский был арестован сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана в июле 2024 года по обвинению в хулиганстве в отношении гражданина Российской Федерации. Ему было предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) и избрана мера пресечения в виде ареста.

Константин Кучер обвиняется по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) Уголовного кодекса.

Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и гражданин РФ Валерий Николаевич Захаренков.

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