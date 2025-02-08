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Байден сдал Путину Украину

Чтобы никто не сомневался в силе США

новый поворот
Леонид Швец, автор haqqin.az
14:20 3721

Новая администрация Дональда Трампа рассаживается на своих местах, а все вокруг гадают, каковы намерения и грядущие действия этой дерзкой команды. Пока мало материала для решительных выводов, но какие-то представления уже сложить можно. В частности, в пятницу, 7 января, в Пентагоне выступил с большой речью новый министр обороны Пит Хегсет. Она носила не программный, а, скорее, предварительный и обзорный характер, тем не менее, ряд интересных вещей из нее можно почерпнуть.

У нового главы Пентагона нет сомнений в реальной опасности нынешнего момента: «Мне не нужно рассказывать вам, что мы живем в очень опасные времена, когда в мире поднимают голову силы, которые, будь на то их воля, хотели бы бросить вызов силам, возможностям и убеждениям Запада».

Пит Хегсет провозгласил главную цель: американское доминирование в мире

И в такой ситуации Америка не может позволить себе быть слабой или производить впечатление слабости. Тут Хегсет, конечно, не упускает момент подначить предыдущее американское руководство: «В последние пару лет мы были свидетелями событий, которые создали представление об американской слабости», - и в этой связи вспоминает, каким образом завершилась операция в Афганистане, произошло нападение на Израиль 7 октября 2023 года или война, развернувшаяся в Украине.

Поэтому главная задача, которая стоит перед Пентагоном, чтобы ни у кого не было причин усомниться в американском доминировании в мире.

Из речи становится очевидно то, о чем много говорилось еще на этапе предвыборной борьбы: главным стратегическим оппонентом Трамп считает Китай, и сдерживание Китая таким образом, является приоритетной военно-политической целью. Ни Россия, ни Иран в этом качестве Питом Хегсетом не упоминаются, что свидетельствует о том, что их относят к гораздо менее серьезным проблемам. И в самом деле, равными противниками Вашингтон назвать эти стремительно деградирующие страны не может ни по каким основаниям.

Трамп указывает на главного противника: Китай

В конце своего выступления министр сказал, что не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, туда отправятся советник по национальной безопасности Майкл Уолц и глава Госдепа Марко Рубио, а он посетит американские военные части, расположенные в Европе. Известно, что и 26-ю встречу в рамках контактной группы по оборонной поддержки Украины впервые возглавит министр обороны Британии Джон Хили, а Хегсет будет присутствовать на общих основаниях. Это косвенно говорит о том, что пока по проблеме прекращения войны в Украине Пентагон не будет занимать выраженную позицию. Это произойдет не раньше, чем о такой позиции с необходимыми деталями заявит сам Дональд Трамп.

Важно, что, при акценте на принципе America First («Америка прежде всего»), новый руководитель оборонного ведомства США не демонстрирует приверженности изоляционизму. Наоборот, заметное место в его рассуждениях занимают связи с союзниками, как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Но, конечно, союзники и партнеры должны взять на себя больше заботы о повышении своего оборонного потенциала. Тут тоже без сюрпризов.

Оборонная промышленность США при Трампе без работы не останется

И даже не сомневайтесь, ставится задача перевооружения на основе современных технологий, в том числе с учетом применения боевых дронов на поле боя в Украине. Оборонная промышленность США при Трампе без работы не останется.

Военная мощь была и будет важным основанием для американского глобального доминирования, и в этом вопросе новое республиканское руководство будет следовать старой доброй традиции. Что внушает некоторую надежду на стабильность.

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