ХАМАС в Тегеране

Об этом говорится в сообщении ХАМАС, которое приводит Anadolu.

Делегация во главе с председателем Совета руководителей ХАМАС Мохаммадом Исмаилом Дарвишем встретилась в Тегеране с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, президентом Масудом Пезешкианом и председателем парламента Мохаммадом Бакером Калибафом.

Согласно заявлению, стороны обсудили тему прекращения огня в секторе Газа, обменялись мнениями по возвращению перемещенных палестинцев в свои дома.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны региона «поддержать проект восстановления сектора Газа и оказать помощь палестинскому народу». «Иран продолжит поддерживать палестинское сопротивление и укрепление палестинского народа», - приводятся слова Пезешкиана.

Али Хаменеи заявил, что «народ Газы победил сионистский режим и, по сути, США, не позволив им достичь ни одной из их целей».