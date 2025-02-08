Из Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков

С конца 2024 года трейдеры изъяли из Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков, опасаясь последствий внешней политики президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Заместитель управляющего Банком Англии Дэйв Рамсден рассказал, что банк получил множество запросов после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке резко превысили наличную цену в Лондоне. Он уточнил, что трейдеры хотят успеть воспользоваться разницей в ценах.

Дэйв Рамсден добавил, что из-за большого количества запросов изъятие слитков золота затруднено. По его словам, все слоты забронированы, а транспортировка металла может занять больше времени, чем обычно.

В начале февраля Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Продукция из Китая стала облагаться пошлиной в 10%. Тогда же стоимость золота обновила очередной исторический рекорд и достигла $2876,5 за унцию.

В январе управляющий Банком Англии Эндрю Бейли поделился, что увеличение числа желающих забрать слитки не вызывает беспокойства: «Лондон остается крупнейшим рынком золота в мире. Если вы вовлечены в этот рынок и хотите торговать или использовать свое золото, вам нужно держать его в Лондоне».