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Байден сдал Путину Украину

Из Банка Англии изъяли тысячи золотых слитков

14:52 1524

С конца 2024 года трейдеры изъяли из Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков, опасаясь последствий внешней политики президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Количество изъятого драгметалла составило около 2% от общего объема запасов.

Заместитель управляющего Банком Англии Дэйв Рамсден рассказал, что банк получил множество запросов после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке резко превысили наличную цену в Лондоне. Он уточнил, что трейдеры хотят успеть воспользоваться разницей в ценах.

Дэйв Рамсден добавил, что из-за большого количества запросов изъятие слитков золота затруднено. По его словам, все слоты забронированы, а транспортировка металла может занять больше времени, чем обычно.

В начале февраля Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Продукция из Китая стала облагаться пошлиной в 10%. Тогда же стоимость золота обновила очередной исторический рекорд и достигла $2876,5 за унцию.

В январе управляющий Банком Англии Эндрю Бейли поделился, что увеличение числа желающих забрать слитки не вызывает беспокойства: «Лондон остается крупнейшим рынком золота в мире. Если вы вовлечены в этот рынок и хотите торговать или использовать свое золото, вам нужно держать его в Лондоне».

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