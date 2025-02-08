Вместо французских Caesar израильские Atmos

Израильская оборонная компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку 36 самоходных артиллерийских установок Atmos 2000 для марокканской армии, пишет французское издание La Tribune.

В публикации отмечается, что армия Марокко до сих пор использовала самоходные артиллерийские установки Caesar, производимые французской компанией KNDS. Но заказ очередной партии был отменен из-за серии проблем с этими пушками, которые французская сторона не смогла своевременно решить. Не последовало и компенсации от французов. После чего выбор пал на продукцию израильской компании.