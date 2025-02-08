USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Вместо французских Caesar израильские Atmos

14:59 1840

Израильская оборонная компания Elbit Systems выиграла контракт на поставку 36 самоходных артиллерийских установок Atmos 2000 для марокканской армии, пишет французское издание La Tribune.

В публикации отмечается, что армия Марокко до сих пор использовала самоходные артиллерийские установки Caesar, производимые французской компанией KNDS. Но заказ очередной партии был отменен из-за серии проблем с этими пушками, которые французская сторона не смогла своевременно решить. Не последовало и компенсации от французов. После чего выбор пал на продукцию израильской компании.

Байден сдал Путину Украину
Байден сдал Путину Украину новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
01:56 10176
Массовая акция в центре Киева
Массовая акция в центре Киева фото; видео
15:17 2904
Маска, мы тебя знаем?
Маска, мы тебя знаем? корреспонденция о перевороте в Вашингтоне
01:11 7028
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот
13:46 5322
Трамп решил покончить и с ЦРУ
Трамп решил покончить и с ЦРУ Бернарас Ивановас комментирует сенсационное решение американского президента
00:51 8539
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает обновлено 12:20
12:20 7342
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век"
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век" наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2025, 20:28 5105
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
11:19 4129
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
09:10 3417
Сахиль Бабаев на шаг вперед
Сахиль Бабаев на шаг вперед главная тема
8 февраля 2025, 17:21 9483
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад Горячая тема
8 февраля 2025, 14:28 9984

ЭТО ВАЖНО

Байден сдал Путину Украину
Байден сдал Путину Украину новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
01:56 10176
Массовая акция в центре Киева
Массовая акция в центре Киева фото; видео
15:17 2904
Маска, мы тебя знаем?
Маска, мы тебя знаем? корреспонденция о перевороте в Вашингтоне
01:11 7028
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот
13:46 5322
Трамп решил покончить и с ЦРУ
Трамп решил покончить и с ЦРУ Бернарас Ивановас комментирует сенсационное решение американского президента
00:51 8539
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает обновлено 12:20
12:20 7342
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век"
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век" наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2025, 20:28 5105
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
11:19 4129
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
09:10 3417
Сахиль Бабаев на шаг вперед
Сахиль Бабаев на шаг вперед главная тема
8 февраля 2025, 17:21 9483
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад Горячая тема
8 февраля 2025, 14:28 9984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться