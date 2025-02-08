В российском порту тонет танкер с мазутом: взрыв на борту

На борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, службы готовятся исследовать подводную часть. Ведется расследование случившегося.