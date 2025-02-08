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В российском порту тонет танкер с мазутом: взрыв на борту

обновлено 16:00
16:00 1657

На борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установлены боновые ограждения, службы готовятся исследовать подводную часть. Ведется расследование случившегося.

* * * 15:22

Танкер Koala, на борту которого находится груз мазута, тонет в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке».

Экипаж танкера эвакуирован на берег. В экстренные службы поступили сообщения о взрывах.

По данным издания, аварийным службам передали сообщение, что танкер получил пробоину и тонет. Якобы в машинном отделении прозвучало три взрыва. По предварительной информации, взрывы не подтверждаются. Речь идет о внешних повреждениях. Танкер ходит под флагом Антигуа и Барбуда.

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