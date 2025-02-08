Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада

В июле 2012 года, спустя примерно год после начала восстания против режима Башара Асада, в центре Дамаска, в здании Совета национальной безопасности, произошел мощный взрыв. В результате погибли муж сестры сирийского диктатора, а также заместитель главнокомандующего вооруженными силами генерал Асеф Шаукат, министр обороны Дауд Раджа, министр по чрезвычайным ситуациям Хасан Тюркмани, несколько других высокопоставленных чиновников. Ранения получили министр внутренних дел Мохаммад Шаар и ряд других высокопоставленных лиц. В СМИ появились сообщения о том, что среди раненых был и брат Башара Асада, командир 4-й танковой дивизии сирийской армии, известной своей жестокостью, генерал Махер Асад, которому якобы оторвало ногу.

Взрыв произошел в момент ожесточенных боев между повстанцами и силами режима в окрестностях Дамаска, когда угроза падения власти Асада стала вполне реальной. Государственное телевидение Сирии подтвердило, что высокопоставленные чиновники, включая зятя Асада, погибли в результате теракта, организованного «поддерживаемыми из-за рубежа террористическими силами». Никаких подробностей при этом не приводилось. По некоторым данным, взрыв устроил смертник, который привел в действие пояс шахида во время совещания руководителей военных и силовых структур. Источники, близкие к режиму Асада, утверждали, что бомба в здание могла быть заложена заранее. Шаукат, женатый на сестре Асада Бушре, был одной из самых устрашающих фигур в ближайшем окружении президента и пользовался поддержкой влиятельной матриарха клана из Анисы. Он входил в тройку ключевых фигур режима наряду с самим Асадом и его братом Махером. В качестве главы службы безопасности Сирии играл решающую роль во всех военных и разведывательных операциях. Известно, что в конце мая 2012 года Шаукат пережил попытку отравления – тогда повар подмешал яд в еду, приготовленную для него и других ключевых членов Министерства национальной безопасности.

Также Шаукат был ключевым посредником с Ираном и «Хезболлой». С начала восстания он председательствовал на ключевых стратегических совещаниях и руководил бескомпромиссным и агрессивным военным ответом режима на эскалацию инакомыслия. Спустя почти 13 лет после того взрыва и через несколько месяцев после окончательного краха режима Асада стали известны сенсационные подробности о том, как именно произошел этот инцидент и кто за ним стоял. По словам сестры жены Махера Асада – Маджд Джадан, взрыв был организован самим режимом. Отношения Джадан с семьей Асадов испортились еще за несколько лет до начала восстания. Она покинула Сирию и получила убежище в Иордании. Однако спустя несколько месяцев после свержения Асада вернулась в Дамаск и в интервью телеканалу Al Arabiya раскрыла детали случившегося в июле 2012 года.