USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Мигрантов поместили в лагерь для террористов

16:14 609

Первых мигрантов, отправленных в тюрьму Гуантанамо распоряжением президента США Дональда Трампа, разместили на военном объекте, известном как «Лагерь 6», пишет The Washington Post.

Ранее там содержались заключенные, связанные с «Аль-Каидой». Адвокатов к новым заключенным не допускают. Сейчас туда привезли чуть больше 30 мигрантов. Всего, по словам Трампа, туда планируется свезти около 30 тысяч человек, позднее людей отправят в страны, откуда они прибыли.

По словам юристов, военный объект «Лагерь 6» вмещает более 100 человек, а миграционный центр рядом с тюрьмой рассчитан примерно на 120. На новых спутниковых снимках видно, что на базе рядом с миграционным центром было установлено более 185 палаток и временных сооружений в ожидании наплыва депортируемых.

В администрации Трампа заявляют, что эти заключенные — члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, но это невозможно подтвердить, сообщили изданию юристы.

Юрист Центра конституционных прав Дж. Уэллса Диксона пояснил журналистам, что тюрьма была создана исключительно для содержания подозреваемых в терроризме и «ее проектировали, чтобы психологически сломить узников». Другие адвокаты, представляющие обвиняемых в организации атак 11 сентября, подтвердили, что здание управляется военными и функционирует как тюрьма строгого режима.

Байден сдал Путину Украину
Байден сдал Путину Украину новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
01:56 10178
Массовая акция в центре Киева
Массовая акция в центре Киева фото; видео
15:17 2913
Маска, мы тебя знаем?
Маска, мы тебя знаем? корреспонденция о перевороте в Вашингтоне
01:11 7029
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот
13:46 5329
Трамп решил покончить и с ЦРУ
Трамп решил покончить и с ЦРУ Бернарас Ивановас комментирует сенсационное решение американского президента
00:51 8540
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает обновлено 12:20
12:20 7342
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век"
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век" наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2025, 20:28 5106
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
11:19 4129
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
09:10 3418
Сахиль Бабаев на шаг вперед
Сахиль Бабаев на шаг вперед главная тема
8 февраля 2025, 17:21 9484
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад Горячая тема
8 февраля 2025, 14:28 9984

ЭТО ВАЖНО

Байден сдал Путину Украину
Байден сдал Путину Украину новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
01:56 10178
Массовая акция в центре Киева
Массовая акция в центре Киева фото; видео
15:17 2913
Маска, мы тебя знаем?
Маска, мы тебя знаем? корреспонденция о перевороте в Вашингтоне
01:11 7029
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот
13:46 5329
Трамп решил покончить и с ЦРУ
Трамп решил покончить и с ЦРУ Бернарас Ивановас комментирует сенсационное решение американского президента
00:51 8540
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает обновлено 12:20
12:20 7342
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век"
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век" наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2025, 20:28 5106
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
11:19 4129
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
09:10 3418
Сахиль Бабаев на шаг вперед
Сахиль Бабаев на шаг вперед главная тема
8 февраля 2025, 17:21 9484
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад Горячая тема
8 февраля 2025, 14:28 9984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться