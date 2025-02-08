Мигрантов поместили в лагерь для террористов

Ранее там содержались заключенные, связанные с «Аль-Каидой». Адвокатов к новым заключенным не допускают. Сейчас туда привезли чуть больше 30 мигрантов. Всего, по словам Трампа, туда планируется свезти около 30 тысяч человек, позднее людей отправят в страны, откуда они прибыли.

По словам юристов, военный объект «Лагерь 6» вмещает более 100 человек, а миграционный центр рядом с тюрьмой рассчитан примерно на 120. На новых спутниковых снимках видно, что на базе рядом с миграционным центром было установлено более 185 палаток и временных сооружений в ожидании наплыва депортируемых.

В администрации Трампа заявляют, что эти заключенные — члены венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, но это невозможно подтвердить, сообщили изданию юристы.

Юрист Центра конституционных прав Дж. Уэллса Диксона пояснил журналистам, что тюрьма была создана исключительно для содержания подозреваемых в терроризме и «ее проектировали, чтобы психологически сломить узников». Другие адвокаты, представляющие обвиняемых в организации атак 11 сентября, подтвердили, что здание управляется военными и функционирует как тюрьма строгого режима.