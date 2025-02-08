Китай и США на грани торговой войны

Торговая война между Китаем и США, начатая при первом сроке американского президента Дональда Трампа, может возобновиться, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американский экспорт.

Трамп в начале февраля подписал указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая, объяснив это борьбой с незаконным потоком наркотиков, в частности фентанила. Они начали действовать три дня спустя - 4 февраля. В ответ Китай начал антимонопольные расследования в отношении Google и Nvidia и ввел 15-процентные сборы на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на сырую нефть и сельскохозяйственную технику. Решение вступает в силу 10 февраля.

По мнению эксперта из Китайского центра международного экономического обмена Чжан Яньшэна, «это может быть только началом фазы торговой войны» и, если ситуация не изменится, приведет к «очень, очень плохой ситуации».

Некоторые аналитики ожидали, что США и Китай проведут переговоры, чтобы предотвратить крупный торговый конфликт. Трамп говорил, что рассчитывает поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но после ответного шага Пекина заявил, что «не торопится» звонить ему. Специалисты в Пекине считают, что республиканец, пытаясь заставить Китай заключить соглашение, добился обратного эффекта.

По словам профессора пекинского Университета международного бизнеса и экономики Джона Гонга, «Трамп, вероятно, хочет чего-то большего, о чем они [власти Китая] не могут говорить публично». В частности, республиканец мог потребовать оказать давление на Россию из-за войны в Украине или каких-то условий продажи TikTok.

Торговый эксперт Венди Катлер полагает, что Китай, в отличие от Канады и Мексики, будет «играть вдолгую»: «Пекин, скорее всего, займет выжидательную позицию, прежде чем рассматривать возможность взаимодействия». По словам аналитиков, сейчас Китай лучше подготовлен к введению тарифов, чем в прошлый раз, к тому же Пекин больше обеспокоен американским контролем за экспортом технологий.