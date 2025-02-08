USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Китай и США на грани торговой войны

16:22 330

Торговая война между Китаем и США, начатая при первом сроке американского президента Дональда Трампа, может возобновиться, если стороны не урегулируют разногласия до того, как в силу вступят ответные китайские пошлины на американский экспорт.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Трамп в начале февраля подписал указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая, объяснив это борьбой с незаконным потоком наркотиков, в частности фентанила. Они начали действовать три дня спустя - 4 февраля. В ответ Китай начал антимонопольные расследования в отношении Google и Nvidia и ввел 15-процентные сборы на уголь и сжиженный газ из США, а также 10-процентные пошлины на сырую нефть и сельскохозяйственную технику. Решение вступает в силу 10 февраля.

По мнению эксперта из Китайского центра международного экономического обмена Чжан Яньшэна, «это может быть только началом фазы торговой войны» и, если ситуация не изменится, приведет к «очень, очень плохой ситуации».

Некоторые аналитики ожидали, что США и Китай проведут переговоры, чтобы предотвратить крупный торговый конфликт. Трамп говорил, что рассчитывает поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но после ответного шага Пекина заявил, что «не торопится» звонить ему. Специалисты в Пекине считают, что республиканец, пытаясь заставить Китай заключить соглашение, добился обратного эффекта.

По словам профессора пекинского Университета международного бизнеса и экономики Джона Гонга, «Трамп, вероятно, хочет чего-то большего, о чем они [власти Китая] не могут говорить публично». В частности, республиканец мог потребовать оказать давление на Россию из-за войны в Украине или каких-то условий продажи TikTok.

Торговый эксперт Венди Катлер полагает, что Китай, в отличие от Канады и Мексики, будет «играть вдолгую»: «Пекин, скорее всего, займет выжидательную позицию, прежде чем рассматривать возможность взаимодействия». По словам аналитиков, сейчас Китай лучше подготовлен к введению тарифов, чем в прошлый раз, к тому же Пекин больше обеспокоен американским контролем за экспортом технологий.

Байден сдал Путину Украину
Байден сдал Путину Украину новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
01:56 10178
Массовая акция в центре Киева
Массовая акция в центре Киева фото; видео
15:17 2916
Маска, мы тебя знаем?
Маска, мы тебя знаем? корреспонденция о перевороте в Вашингтоне
01:11 7029
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот
13:46 5333
Трамп решил покончить и с ЦРУ
Трамп решил покончить и с ЦРУ Бернарас Ивановас комментирует сенсационное решение американского президента
00:51 8541
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает обновлено 12:20
12:20 7344
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век"
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век" наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2025, 20:28 5106
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
11:19 4130
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
09:10 3418
Сахиль Бабаев на шаг вперед
Сахиль Бабаев на шаг вперед главная тема
8 февраля 2025, 17:21 9484
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад Горячая тема
8 февраля 2025, 14:28 9984

ЭТО ВАЖНО

Байден сдал Путину Украину
Байден сдал Путину Украину новый репортаж Эйнуллы Фатуллаева из Киева
01:56 10178
Массовая акция в центре Киева
Массовая акция в центре Киева фото; видео
15:17 2916
Маска, мы тебя знаем?
Маска, мы тебя знаем? корреспонденция о перевороте в Вашингтоне
01:11 7029
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот
13:46 5333
Трамп решил покончить и с ЦРУ
Трамп решил покончить и с ЦРУ Бернарас Ивановас комментирует сенсационное решение американского президента
00:51 8541
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает
Трамп созвонился с Путиным. Кремль не подтверждает и не опровергает обновлено 12:20
12:20 7344
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век"
Вашингтон в обнимку с Японией вступает в "золотой век" наш комментарий; все еще актуально
8 февраля 2025, 20:28 5106
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
Саудовская Аравия и Эмираты резко отреагировали на заявления Нетаньяху
11:19 4130
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
Трамп заявил, что готов пойти на сделку с Ираном
09:10 3418
Сахиль Бабаев на шаг вперед
Сахиль Бабаев на шаг вперед главная тема
8 февраля 2025, 17:21 9484
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад
Цена за российскую базу стоимостью в один Асад Горячая тема
8 февраля 2025, 14:28 9984
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться