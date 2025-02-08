В Турции заявили, что самый сложный период в экономике позади

Самый тяжелый период для экономики Турции остался позади.

Такое заявление сделал турецкий министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек.

Выступая на турецком телеканале TV100, министр, аргументируя свои слова, отметил снижение инфляции и уменьшение дефицита бюджета Турции. Также он заверил, что у Турции достаточное количество резервов. Вместе с тем он признал, что есть ряд макроэкономических проблем, но выразил уверенность в потенциале турецкой стороны.

Говоря о главных вызовах, Шимшек заявил, что одним из них является вопрос «серого» сектора экономики и предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов. Власти Турции намерены активно бороться с данными проблемами в ближайшие годы, заявил турецкий министр.