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В Турции заявили, что самый сложный период в экономике позади

16:53 1289

Самый тяжелый период для экономики Турции остался позади.

Такое заявление сделал турецкий министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек.

Выступая на турецком телеканале TV100, министр, аргументируя свои слова, отметил снижение инфляции и уменьшение дефицита бюджета Турции. Также он заверил, что у Турции достаточное количество резервов. Вместе с тем он признал, что есть ряд макроэкономических проблем, но выразил уверенность в потенциале турецкой стороны.

Говоря о главных вызовах, Шимшек заявил, что одним из них является вопрос «серого» сектора экономики и предприятий, которые уклоняются от уплаты налогов. Власти Турции намерены активно бороться с данными проблемами в ближайшие годы, заявил турецкий министр.

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