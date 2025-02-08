Вопреки резолюции ООН: тысячи северокорейских рабочих в России

В 2024 году тысячи северокорейских рабочих были отправлены на работу в Россию, сообщает Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS).

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, принятым в ответ на испытания оружия Северной Кореей, стране запрещено направлять своих граждан на работу за границу, а все северокорейские рабочие должны были вернуться к декабрю 2019 года.

Согласно данным Единой статистической системы (ЕМИСС) Росстата, в прошлом году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, в 2023 году — 1117, в 2022-м — 223. Деловую поездку в 2024-м совершили 3098 человек, туризм целью поездки указали 53, с частными целями приехали 287. Транзитным проездом были 234 человека. Еще 1648 человек указаны как обслуживающий персонал.