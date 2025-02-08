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Байден сдал Путину Украину
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Байден сдал Путину Украину

В Америке больше не будут бороться с влиянием России

17:27 1377

Министерство юстиции США ликвидировало подразделение по борьбе с информационным влиянием России и Китая в составе ФБР. Это следует из данных ведомства.

Согласно директиве, подписанной новой главой Минюста и генпрокурором США Пэм Бонди, которой подчиняется ФБР, «приказано прекратить действия федеральных правоохранительных органов по борьбе с кампаниями влияния со стороны Китая и России, которые пытаются заслужить расположение... в американской политике», отмечает телеканал NBC.

«Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована», - говорится в приказе.

Также говорится, что уголовные обвинения за нарушение закона о регистрации иностранных агентов, который требует от людей регистрироваться при лоббировании интересов иностранного государства, «должны ограничиваться случаями предполагаемого поведения, похожего на более традиционный шпионаж со стороны иностранных правительственных субъектов».

Бывшие сотрудники Минюста и ФБР, работавшие в сфере национальной безопасности, выразили шок от приказа, передает NBC. «Это поразительно, - сказал Фрэнк Фиглиуцци, бывший глава контрразведки ФБР. - Теперь все открыто для иностранных разведывательных служб, стремящихся оказать влияние».

Ранее Минюст США распустил группу KleptoСapture, которая занималась выявлением и арестом зарубежных российских активов, случаев обхода санкций, а также раскрытием схем, которые помогают теневому бизнесу скрывать собственность в Америке.

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