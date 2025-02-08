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Российские наемники попали в засаду джихадистов

17:42 2270

На севере Мали вооруженные люди напали на колонну гражданских автомобилей, которую сопровождали правительственные войска и российские наемники.

Как пишет RFI, в результате нападения убиты по меньшей мере 32 человека, включая гражданское население и военных.

Среди пассажиров колонны были в основном золотоискатели, в том числе иностранцы, направлявшиеся к золотым приискам в районе Интахака. Колонна направлялась из Гао в Ансонго на севере Мали по дороге, которая стала в последнее время очень опасной из-за частых нападений. В ней было 22 микроавтобуса, шесть больших автобусов и восемь грузовиков. Ее сопровождали примерно десять транспортных средств Вооруженных сил Мали (FAMA) и наемники «из российской группы Вагнера».

По данным местного источника агентства, на автомобили напали в 35 километрах от Гао, недалеко от деревни Кобе, у заграждения, охраняемого членами местного отряда самообороны. По обеим сторонам дороги появились вооруженные люди, открывшие беспорядочный огонь. В транспортной компании RFI рассказали, что в результате боевых действий пострадало множество мирных жителей и военных, а также уничтожено пять грузовиков. Остальные транспортные средства смогли повернуть назад.

AFP и Le Monde пишут, что на колонну, предположительно, напали джихадисты из ИГИЛ. Один из выживших после нападения, получивший ранение в голову, рассказал AFP, что видел, как они появились и «начали обстреливать колонну с обеих сторон».

Местные источники издания VOA сообщают, что в результате нападения более 30 тел доставили в больницу в Гао. Как утверждает Le Monde, военные объявили, что нашли 19 тел нападавших и захватили их оружие.

Ответственность за атаку до сих пор не взяла на себя ни одна известная группировка.

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