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Страны Балтии навсегда отключились от российского «кольца»

17:55 1016

Латвия, Литва и Эстония 9 февраля подключились к Европейской энергетической системе после того, как накануне отключились от российского электрического кольца.

Три страны синхронизировали свои системы электроснабжения с континентальной Европой в 14:05 по местному времени 9 февраля, сообщило агентство LETA.

После отключения от сети БРЭЛЛ латвийские рабочие перерезали провода

Страны подключились к Европейской энергетической системе через литовско-польское соединение.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Эстония и Литва стали частью европейской энергетической системы, сделав «еще один важный шаг на пути к независимости». Президент Эстонии Алар Карис назвал 9 февраля «историческим днем для стран Балтии». По его словам, Россия больше «никогда не сможет использовать энергию в качестве оружия против нас». Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подключение к европейской энергосистеме «знаменует новую эру».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что произошедшее «разрывает последние оставшиеся связи с Россией».

Страны Балтии с 2001 года были подключены к БРЭЛЛ — энергетическому кольцу, названному по первым буквам стран, входивших в него (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). О планах отключиться от системы страны Балтии заявили в 2017 году, а после начала российско-украинской войны в 2022 году они отказались закупать электроэнергию из России и Беларуси.

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