Страны Балтии навсегда отключились от российского «кольца»

Латвия, Литва и Эстония 9 февраля подключились к Европейской энергетической системе после того, как накануне отключились от российского электрического кольца.

Три страны синхронизировали свои системы электроснабжения с континентальной Европой в 14:05 по местному времени 9 февраля, сообщило агентство LETA.