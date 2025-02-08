На фронте засветился новый российский дрон-камикадзе

Российские войска на войне против Украины используют ударные беспилотники «Италмас». В сети появились первые кадры, которые подтверждают появление новых дронов в зоне боевых действий, сообщает Defense Express.

Беспилотник должен был получить значительно лучшие тактико-технические характеристики, а по виду и способу пуска напоминать «Шахед».

Дальность действия дрона «Италмас» составляет около 200 километров, масса боевой части – десятки килограммов. Также сами россияне заявляли, что в дрон якобы интегрированы системы искусственного интеллекта.