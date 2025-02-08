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«Случайный вандализм»: посетительница музея споткнулась и порвала картину XVI века

18:34 796

В Музее Санта-Джулия в итальянском городе Брешия произошел акт «случайного вандализма» — посетительница споткнулась, упала и порвала картину XVI века художника Моретто, пишет газета Giornale di Brescia со ссылкой на директора городского Фонда музеев Стефано Караджова.

«Женщина споткнулась и, падая, положила руку на холст, — рассказал он. — К счастью, посетительница не пострадала. Такое может случиться, тем более что выставка сейчас очень посещаемая».

По его словам, картину сразу же направили на реставрацию, ее можно восстановить, так как линия отрыва не повредила изображение.

Общий размер ущерба оценили в несколько тысяч долларов, однако картина была застрахована, и посетительнице не придется оплачивать работы по реставрации.

Картина Моретто датируется 1522–1524 годами. Она представляет собой двустороннюю хоругвь. На одной стороне изображены двое неизвестных святых, на другой — Дева Мария в сопровождении представителей религиозного движения дисциплинатов.

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