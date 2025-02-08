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Байден сдал Путину Украину
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Байден сдал Путину Украину

В Иране отказались от переговоров с США

18:46 429

Власти Ирана не считают разумным в условиях американского давления вести переговоры с США по вопросу ядерной программы Тегерана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Переговоры со слабой позиции не являются настоящими. Это капитуляция. Мы никогда не будем заниматься переговорами в таких условиях», - цитирует агентство «Мехр» Аракчи.

Он добавил, что Тегеран никогда не отказывался от диалога. Аракчи уточнил, что действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показали - Вашингтону доверять нельзя. Иран не пойдет на переговоры со страной, которая одновременно с диалогом вводит новые санкции, заявил глава МИД.

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