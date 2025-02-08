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Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Кто контролирует Торецк?

18:59 321

Город Торецк Донецкой области Украины остается под контролем украинских Сил обороны. Информация о захвате города является российским фейком.

Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

«Им просто надо было «прибить» информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле...» - сказал Трегубов.

По его словам, в Торецке идут тяжелые городские бои: «И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет».

7 февраля Минобороны РФ заявило о захвате Торецка, за который шли бои с лета прошлого года.

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