Кто контролирует Торецк?
Город Торецк Донецкой области Украины остается под контролем украинских Сил обороны. Информация о захвате города является российским фейком.
Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.
«Им просто надо было «прибить» информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле...» - сказал Трегубов.
По его словам, в Торецке идут тяжелые городские бои: «И ни о каком контроле россиян над городом речь не идет».
7 февраля Минобороны РФ заявило о захвате Торецка, за который шли бои с лета прошлого года.