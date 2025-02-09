Зеленский о завершении войны

Завершение войны в 2025 году возможно, но для этого нужно предпринять необходимые меры, а именно: усилить санкции против России и дать Украине гарантии безопасности.

«Мы этого очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить (президента РФ Владимира) Путина завершить войну», - цитирует Зеленского УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что именно в 2025 году появились все возможности для того, чтобы завершить войну. Он добавил, что этого хочет и президент США Дональд Трамп. «Считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны… Мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что надо быть сильными. Он сильный, но надо в союзе с европейцами действовать решительно».

По мнению Зеленского, санкции против РФ нанесли ощутимый удар по экономике страны. Тем не менее Москва нашла способ адаптироваться к ним. Он уверен, что санкции против РФ должны быть более жесткими. Также он заверил, что Украине необходимы гарантии безопасности, чтобы успокоить украинский народ и вернуть людей домой.

Зеленский сказал, что для Украины справедливый мир важен, но сейчас речь идет об остановке горячей фазы войны. Он заявил, что необходимо поддержать украинскую армию, чтобы гарантировать, что «Украина уже завтра не останется одна».