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Премьер-лига: Березуцкий снова обыграл Бердыева

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Отдел спорта
19:32 1147

Сегодня стартовал 22-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В принципиальном противостоянии двух российских тренеров - Василия Березуцкого и Курбана Бердыева - победу одержала команда первого. «Сабах» дома обыграл «Туран-Товуз» - 2:1. Алекс Соуза на 15-й минуте вывел гостей вперед. «Сабах» смог переломить игру во втором тайме. Отличились Павол Шафранко, реализовавший пенальти на 50-й минуте, и Джесси Секидика, забивший еще через 9 минут.

«Сабах», занимающий 5-е место, сократил отставание от товузцев, идущих четвертыми. Теперь отрыв составляет 5 очков. Команда Березуцкого прервала 5-матчевую безвыигрышную серию. Последняя победа в официальных матчах была одержана 14 декабря.

Кроме того, молодой главный тренер Василий Березуцкий уже во второй раз обыгрывает команду Курбана Бердыева. В декабре «Сабах» одолел «Туран-Товуз» в 1/8 финала Кубка Азербайджана.

В другом матче дня «Шамахы» дома взяла верх над «Сумгаитом» - 1:0. Единственный гол был забит на 60-й минуте Брахимом Конате.

Завтра состоятся матчи «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» (16:00) и «Зиря» - «Нефтчи» (19:00). 11 февраля встретятся «Карабах» и «Сабаил» (19:00).

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