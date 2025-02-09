В Германии не могут определить, чьи беспилотники кружат над авиабазой

Над полигоном бундесвера в Швезинге в германской федеральной земле Шлезвиг-Гольдштейн, где обучают украинских военных, в январе текущего года шесть раз фиксировали появление неизвестных дронов. Власти ФРГ расследуют дело по подозрению в шпионаже, пишет Der Spiegel в воскресенье, 9 февраля.

«Авиабаза (бундесвера) на берегу Северного моря считается зоной особого контроля безопасности не только потому, что немецких военных там обучают управлению системой ПВО Patriot. На протяжении последних нескольких месяцев обращению с этими высоко эффективными системами, несколько из которых уже были поставлены в Украину, учатся также украинские военные, - поясняет Der Spiegel. - Бундесвер исходит из того, что за базой шпионили из-за обучения управлению системой Patriot. Среди подозреваемых в таких случаях на первых позициях - российские спецслужбы».

Согласно внутреннему отчету бундесвера, на который ссылается Der Spiegel, на полигоне в Швезинге для борьбы с беспилотниками использовались сразу несколько средств РЭБ, в частности модель HP47. Однако как этот прибор, так и две других системы борьбы с беспилотниками не смогли помешать дронам. «Эти подробности вновь поднимают вопрос о том, достаточно ли хорошо оснащен бундесвер, чтобы справиться с угрозой, которую представляют собой БПЛА», - указывают авторы.

Издание констатирует, что с начала российского вторжения в Украину появление неизвестных дронов вблизи объектов бундесвера – «часть печальной повседневности». Кроме того, у ворот тех или иных военных баз уже не раз замечали автомобили, дипломатические номерные знаки которых числятся за посольством РФ в Берлине, говорится в статье.