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Байден сдал Путину Украину

В Германии не могут определить, чьи беспилотники кружат над авиабазой

19:32 673

Над полигоном бундесвера в Швезинге в германской федеральной земле Шлезвиг-Гольдштейн, где обучают украинских военных, в январе текущего года шесть раз фиксировали появление неизвестных дронов. Власти ФРГ расследуют дело по подозрению в шпионаже, пишет Der Spiegel в воскресенье, 9 февраля.

Согласно публикации, несмотря на задействование специальной аппаратуры, глушащей сигналы, бундесверу не удалось добиться приземления подозрительных беспилотников и определить, кто ими управлял.

«Авиабаза (бундесвера) на берегу Северного моря считается зоной особого контроля безопасности не только потому, что немецких военных там обучают управлению системой ПВО Patriot. На протяжении последних нескольких месяцев обращению с этими высоко эффективными системами, несколько из которых уже были поставлены в Украину, учатся также украинские военные, - поясняет Der Spiegel. - Бундесвер исходит из того, что за базой шпионили из-за обучения управлению системой Patriot. Среди подозреваемых в таких случаях на первых позициях - российские спецслужбы».

Согласно внутреннему отчету бундесвера, на который ссылается Der Spiegel, на полигоне в Швезинге для борьбы с беспилотниками использовались сразу несколько средств РЭБ, в частности модель HP47. Однако как этот прибор, так и две других системы борьбы с беспилотниками не смогли помешать дронам. «Эти подробности вновь поднимают вопрос о том, достаточно ли хорошо оснащен бундесвер, чтобы справиться с угрозой, которую представляют собой БПЛА», - указывают авторы.

Издание констатирует, что с начала российского вторжения в Украину появление неизвестных дронов вблизи объектов бундесвера – «часть печальной повседневности». Кроме того, у ворот тех или иных военных баз уже не раз замечали автомобили, дипломатические номерные знаки которых числятся за посольством РФ в Берлине, говорится в статье.

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