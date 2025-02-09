Иран снова грозит перекрыть Ормузский пролив

«Мы можем, прибегнув к военной силе, закрыть Ормузский пролив. Но мы не будем делать это сейчас, пока мы сами пользуемся проливом», - приводит Tasnim его слова, сказанные журналистам в Бендер-Аббасе.

Тангсири подчеркнул, что США никогда не удастся добиться цели - прервать экспорт иранской нефти.

Он напомнил о принятии в строй в ВМС КСИР корабля-носителя БПЛА и вертолетов «Шахид Бакери». По его словам, с корабля также можно запускать ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км. Тангсири пояснил, что благодаря ракетным вооружениям корабль может обороняться и сам. Он добавил, что корабль может нести пять вертолетов в ангарах и четыре крупных вертолета на палубе.