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Сборная Азербайджана сыграла с Польшей в Баку

ФОТО
Отдел спорта
19:58 1060

Женская сборная Азербайджана по баскетболу провела шестой и заключительный матч в отборочном турнире взрослого чемпионата Европы-2025.

В Спортивном центре «Серхедчи» подопечные Эврена Алкая принимали Польшу. Гости победили со счетом 88:34.

Напомним, состав женской сборной Азербайджана серьезно омолодили с перспективой на будущее. Против опытных соперниц из Польши, Бельгии и Литвы играли в основном 17-18-летние баскетболистки.

С 6 очками сборная Азербайджана завершила групповой отборочный турнир на 4-м месте. Первыми стали действующие чемпионки Европы бельгийки (11 очков), на 2-й позиции Литва (10), на 3-й - Польша (9).

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