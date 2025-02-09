Зеленский намекнул, что Америка и Европа могут бросить Украину

Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный Украиной план победы может стать основой для плана президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. «Мы писали это в Плане победы... Фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Они могут быть основой для плана Трампа – для плана Трампа с Украиной, безусловно, без Украины не может быть никакого плана. Желательно, чтобы план Трампа включал присутствие также и Европы», - сказал Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News. На вопрос о своих действиях, если Трамп будет предлагать неприемлемый вариант завершения войны для Украины, Зеленский подчеркнул: «Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу. Ему невыгодна победа Путина. Если будет противостояние, не дай бог, позиций Украины и Америки, я не хочу даже об этом думать, от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира: и Европы, и Америки».

Зеленский также выразил удивление тем, что «за эти три года весь мир не смог остановить Путина»: «Остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас – смог, но поставить его на место, реально поставить, дать ему по рукам мир не смог, и это меня удивляет. Это не несостоятельность, это нежелание». Зеленский также считает, что Украина сможет вернуть свои захваченные РФ территории, когда Россия будет слабой. «Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой – а она будет, безусловно – в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось, чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично...» - заявил президент Украины. На вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: «Да, я уверен в этом».

* * * 19:59 Президент Владимир Зеленский готов к любым форматам переговоров о прекращении российской войны против Украины, если будет понимание, что США и Европа «не бросят» Киев и предоставят гарантии безопасности. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью британскому вещателю ITV News, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.