Зеленский намекнул, что Америка и Европа могут бросить Украину
Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный Украиной план победы может стать основой для плана президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
«Мы писали это в Плане победы... Фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Они могут быть основой для плана Трампа – для плана Трампа с Украиной, безусловно, без Украины не может быть никакого плана. Желательно, чтобы план Трампа включал присутствие также и Европы», - сказал Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News.
На вопрос о своих действиях, если Трамп будет предлагать неприемлемый вариант завершения войны для Украины, Зеленский подчеркнул: «Мы не можем быть в противостоянии с США. Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно президенту Трампу. Ему невыгодна победа Путина. Если будет противостояние, не дай бог, позиций Украины и Америки, я не хочу даже об этом думать, от этого выиграет только Путин. Победа Путина – это проигрыш западного мира: и Европы, и Америки».
Зеленский также выразил удивление тем, что «за эти три года весь мир не смог остановить Путина»: «Остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас – смог, но поставить его на место, реально поставить, дать ему по рукам мир не смог, и это меня удивляет. Это не несостоятельность, это нежелание».
Зеленский также считает, что Украина сможет вернуть свои захваченные РФ территории, когда Россия будет слабой. «Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой – а она будет, безусловно – в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось, чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично...» - заявил президент Украины.
На вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: «Да, я уверен в этом».
* * * 19:59
Президент Владимир Зеленский готов к любым форматам переговоров о прекращении российской войны против Украины, если будет понимание, что США и Европа «не бросят» Киев и предоставят гарантии безопасности.
Соответствующее заявление глава украинского государства сделал в интервью британскому вещателю ITV News, отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, они будут нас поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров», - заявил Зеленский.
На вопрос, согласился бы он на заморозку боевых действий по нынешней линии соприкосновения, если бы Украина имела гарантии безопасности, Зеленский сказал: «Смотря какие». Он отметил, что не хотел бы замораживать линию фронта, «потому что считаю, что пострадает несколько наших городов, которые перерезаны сегодня этой контактной линией. И некоторые области. Будет опасно. Я знаю, что такое контактная линия. Я ее помню. Когда в 2019 году я стал президентом, я приезжал и видел эту контактную линию на востоке нашей страны, я был в этих селах - там жизни не было».
По его словам, даже в тех селах, которые были под контролем Украины, мирной жизни не было.
Замороженный конфликт между Украиной и Россией лишь открывает путь к «новой агрессии» со стороны России, заявил президент Украины. «Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется снова со своей агрессией. Кто тогда получит премии? Кто тогда войдет в историю как победитель? Да никто. И это будет абсолютное поражение для всех», - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для Украины очень важно, как и для президента США Дональда Трампа, не просто закончить войну: «Ему (Трампу) нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас», - заявил глава Украины.
По словам Зеленского, цель Путина – возвращение СССР и российского влияния на мир: «Он живет в другом измерении, другой России. Он не захотел демократической России после распада Советского Союза».
Ранее в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.