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Байден сдал Путину Украину
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Байден сдал Путину Украину

Трамп снова пригрозил ЮАР

20:27 802

Президент Дональд Трамп заявил, что власти США не потерпят «нарушений прав человека», происходящих, по его мнению, в Южно-Африканской Республике, и примут новые меры против Претории.

Трамп написал в Truth Social, что ЮАР «конфискует земли и обращается с некоторыми классами людей очень плохо». «Это плохая ситуация, о которой левые радикальные СМИ даже не хотят упоминать. У всех на виду происходят нарушения прав человека. Соединенные Штаты не потерпят этого, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу из-за этого любую помощь Южной Африке до дальнейшего уведомления!» - предупредил Трамп.

Президент США 7 февраля подписал указ о прекращении помощи ЮАР в качестве ответной меры на, по его мнению, расовую дискриминацию белых жителей республики. Трамп также подверг Преторию критике за подачу в декабре 2023 года иска в Международный суд (ООН) по обвинению Израиля в совершении геноцида в секторе Газа.

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