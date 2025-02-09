США так и заявили: войну в Украине закончим, а гарантии повесим на Европу

США на этой неделе будут обсуждать, как завершить войну России против Украины. Однако гарантии безопасности будут возложены на Европу.

Советник анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник США в Европе будут обсуждать детали, как завершить войну. В свою очередь, президент США готов к действиям, чтобы привлечь к переговорам все стороны.

«Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с председателем Си, премьер-министром Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу закончить эту войну. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров», - сказал советник президента США.

Уолтц не вдался в детали, но отметил, что Трамп готов вынести все эти вопросы на стол переговоров на этой неделе, включая будущее американской помощи Украине.

«Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редких земель, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе», - заявил Уолтц.

Он добавил, что гарантии безопасности будут на европейцах: «И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается завершить его. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах».