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Маск призывает закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

21:05 664

Американский миллиардер Илон Маск, получивший статус «специального госслужащего» в администрации президента Дональда Трампа, призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Соответствующее заявление предприниматель сделал в своей соцсети X, отметив, что данные станции больше никого не интересуют.

«Европа теперь свободна (не считая душной бюрократии). Их больше никто не слушает. Это просто левые радикальные сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег американских налогоплательщиков», - заявил Маск.

«Голос Америки» (Voice of America) работает более чем на 40 языках онлайн, на радио и телевидении. Глобальная еженедельная аудитория составляет около 354 миллионов человек, имеет программы на 49 языках, согласно его веб-сайту.

«Радио Свобода» (Radio Free Europe/Radio Liberty) - независимая медиакорпорация, которую финансирует Конгресс США через гранты, предоставляемые через Американское агентство глобальных медиа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЕ/РС руководствуется законодательством США для предоставления точного, объективного и профессионального журналистского продукта для своей аудитории. Американским правительственным чиновникам, включая руководство USAGM, запрещено вмешиваться в журналистскую подачу информации РВЕ/РС.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшей телеведущей и кандидата в сенаторы от Аризоны Кары Лейк на должность директора финансируемой государством радиовещательной компании «Голос Америки».

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