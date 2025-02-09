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Борис Джонсон: «Настал момент шокировать Путина...»

21:50 3269

Если Запад не предоставит Украине гарантии безопасности, война завершится триумфом российского президента Владимира Путина.

Об этом в своей колонке для Daily Mail пишет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подчеркнув, что «настал момент шокировать Путина силой нашей решимости», и человеком, который способен это сделать, является президент США Дональд Трамп.

Тот факт, что в США теперь новый президент, Джонсон назвал обнадеживающим. По его мнению, Дональд Трамп обладает мужеством, которое необходимо в этот критический момент, чтобы противостоять Путину, и осознает, что войну РФ против Украины нельзя закончить территориальными компромиссами. «Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не рухнет, не разразится гражданская война и вся страна не вернется на его губительную орбиту», — пишет британский политик.

Джонсон считает, что необходимо разрушить бюрократию, которая тормозит поставки оружия Украине. Также, пишет Джонсон, следует признать, что Трамп прав, требуя компенсации за колоссальную поддержку США, и не только в виде сделки по редкоземельным металлам, но и в виде разблокирования замороженных российских активов на сумму $300 миллиардов. Эти деньги можно было бы использовать для компенсации ущерба, нанесенного Россией Украине, «при условии, что значительная часть средств вернется в США», считает Джонсон.

Экс-премьер подчеркнул, что за последние три года война РФ против Украины научила тому, что никогда нельзя недооценивать украинцев: ВСУ вновь пошли в наступление на территории Курской области РФ.

Анализируя помощь союзников Украины, Борис Джонсон констатировал, что она была крайне важной, однако нерешительной и с задержками. Это позволило не допустить проигрыша украинцев, но не обеспечило им победу. Как результат, указывает экс-премьер Великобритании, несмотря на сотни миллиардов, которые были потрачены США и Европой на поддержку украинцев, «мы коллективно их подвели».

Война РФ против Украины закончится только тогда, когда Путин поймет, что страна больше никогда не вернется под его контроль, резюмировал Борис Джонсон.

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