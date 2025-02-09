В Белом доме успокоили: Вторжения в Канаду не будет

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить вторжение в Канаду, уверяет его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Не думаю, что есть какие-либо планы вторжения в Канаду. Но многим людям [там] нравится положение дел в Соединенных Штатах и не нравятся последние 10 лет либерального и прогрессивного правления, а также Трюдо», - сказал Уолтц в эфире телекомпании NBC.

Он утверждает, что «многие канадцы хотели бы присоединиться к Соединенным Штатам», чтобы на них не распространялись американские пошлины и для них были ниже налоги.

Дональд Трамп неоднократно выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению американского президента, исходят в том числе от России и Китая. Трюдо в ответ заявлял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.