В ООН план Трампа назвали незаконным

План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, проживающих в секторе Газа, нарушает международное право.

Такое мнение выразила председатель независимой комиссии по палестинской территории, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй в интервью изданию Politico.

«Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке», - заявила она. По оценкам Пиллэй, не существует «ни одного законного способа» осуществления идеи Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа и передаче его во владение США.

4 февраля Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут «нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия», превратив прибрежную полосу в «ривьеру Ближнего Востока». На вопрос, означает ли это отправку войск США в сектор Газа, Трамп ответил: «Мы сделаем то, что необходимо». Предложение Трампа вызвало жесткую критику со стороны палестинцев, арабских стран и многих западных союзников США.