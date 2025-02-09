Кровопролитие в Индии: убиты десятки маоистов

Это один из самых кровопролитных инцидентов с начала маоистского восстания в Индии, продолжающегося с 1967 года. По информации начальника полиции района Джитендера Кумара Ядава, в результате столкновений также погибли два сотрудника полиции. После боев власти обнаружили несколько автоматов АК-47 и другое автоматическое оружие на месте происшествия.

The Hindu со ссылкой на местную полицию пишет, что столкновение произошло, когда группа безопасности проводила поисковую операцию в джунглях национального парка «после получения информации о присутствии маоистов». «Столкновение началось около 8 утра, и перестрелка между силами безопасности и наксалитами продолжалась с перерывами до 4 часов вечера. На месте столкновения были обнаружены тела 31 маоиста в форме, в том числе 20 мужчин и 11 женщин», — рассказал изданию сотрудник полиции.

Тела двух погибших сотрудников полиции были доставлены в окружной штаб.

Маоистское движение в Индии — леворадикальное революционное движение, которое начало развиваться в 1960-х годах в восточных регионах страны. Оно вдохновляется идеями китайского революционного лидера Мао Цзэдуна и стремится свергнуть существующий политический режим, добиваясь установления коммунистического общества. Наксалиты — одна из фракций маоистов, которая активно борется за права бедных крестьян и племенных народов, требуя перераспределения земли и ресурсов. По данным Министерства внутренних дел Индии, угроза леворадикального экстремизма значительно уменьшилась в последние годы, и в 2023 году число жертв среди гражданских лиц и сотрудников безопасности сократилось на 86% по сравнению с пиком в 2010 году.