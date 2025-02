Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку

Служба безопасности Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2024 году приняла чрезвычайные меры предосторожности после того, как узнала от правоохранительных органов, что Иран разместил в США тайных агентов, у которых есть доступ к ракетам класса земля-воздух.

Об этом 9 февраля сообщило издание Axios, ссылаясь на книгу журналиста Алекса Айзенштадта Revenge: The Inside Story of Trumpʼs Return to Power, которая выйдет 18 марта. Выдержки из публикации приводит «Медуза».