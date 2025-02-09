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Байден сдал Путину Украину
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Байден сдал Путину Украину

Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван

23:34 248

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил о «решимости» Москвы помочь в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Россия полна решимости оказать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие трехсторонних договоренностей, достигнутых в 2020-2022 годах руководителями России, Армении и Азербайджана, в том числе в выработке положений сбалансированного и взаимоприемлемого мирного договора, делимитации и демаркации границ и разблокировании коммуникаций», - заявил Копыркин, его слова приводят российские СМИ.

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