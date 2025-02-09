Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля

Хашимитское королевство Иордания является самой долгоживущей династией Ближнего Востока, которая сумела выжить и сохранить власть в чрезвычайно сложных условиях. Это небольшое королевство в пустыне, которое возникло на территории Османской империи под предводительством короля Абдаллы, сына местного шерифа Хусейна, упоминаемого в турецких архивах, как «предатель, сотрудничавший с англичанами». При поддержке Великобритании Абдалла основал Королевство Иордания, а спустя 30 лет хашимиты молча наблюдали, как в результате переворота в Ираке была свергнута монархия их двоюродных братьев.

В 1967 году Иордания потерпела разгромное поражение от Израиля, в 1970-м регулярная армия королевства потопила в крови палестинцев из «Черного сентября», выдавив боевиков Арафата в Ливан. Но даже в этих сложных геополитических условиях династия продолжила существование, сумев сохранить деспотическую власть. И вот сегодня план президента Трампа переселить в Иорданию сотни тысяч переживших разрушительную войну жителей Газы, стал для внука основателя монархии, короля Абдаллы, новым вызовом, который многие аналитики называют «смертельным». Перед королем Абдаллой, который во вторник должен встретиться в Вашингтоне с Дональдом Трампом, стоит конкретная задача – вначале напомнить о прежних «услугах», которые Хашимитское королевство оказывало Западу, а потом постараться убедить президента США, что бедная, лишенное воды и природных ресурсов Иордания физически не сможет принять палестинских беженцев. Но подействуют ли аргументы иорданского монарха на президента США?

Могут ли заслуги и статус Абдаллы, как властелина старейшей на Ближнем Востоке монархии, остановить фантасмагорический план Трампа по превращению сектора Газы в «Ривьеру Ближнего Востока»? И усилит ли позицию Абдаллы мнение всего арабского мира, рассматривающего планы «трансформации» Газы, как акт этнической чистки палестинского народа? Если Абдалла скажет Трампу: «Мы не сделаем то, чего вы хотите», он станет вторым арабским монархом после ныне покойного короля Саудовской Аравии Фейсала, осмелившимся отказать самому президенту США. Впрочем, по мнению аналитиков, король Абдалла, который очень любит позировать для внутренней аудитории в парадном генеральском мундире, увешенным многочисленными орденами, особой решительностью никогда не отличался. И это можно понять, учитывая, что 70 процентов населения Иордании состоит из палестинских беженцев. А потому, как у основателя Хашимитской династии, так и у его сына Хуссейна и внука Абдаллы, не было иного выхода, кроме как оставаться верным и послушным союзником Вашингтона. Согласно оборонному пакту, который дает США «беспрепятственный доступ» к ряду военных объектов страны, на территории трех военных баз в Хашимитском королевстве дислоцировано не менее трех тысяч американских солдат. А разведывательная служба Иордании давно и тесно сотрудничает с коллегами из США и Израиля.

Помимо этого, Иордания ежегодно получает от американцев военную и экономическую помощь в размере 1,45 миллиарда долларов. В эту сумму входит сотни миллионов долларов прямой бюджетной поддержки, а также 350 миллионов долларов ежегодного финансирования через USAID. Накануне прибытия в Вашингтон короля Абдаллы Дональд Трамп прямо заявил, что ожидает от Иордании согласия принять палестинских беженцев в обмен на финансовую помощь США. А в прошлом месяце после телефонного разговора с иорданским монархом Трамп прямо заявил: «Я сказал ему: хочу, чтобы ты взял на себя больше ответственности, потому что я сейчас смотрю на весь сектор Газа — и это настоящий хаос». Эксперты по Ближнему Востоку не питают особых иллюзий относительно возможностей Абдаллы навязать президенту США свою точку зрения. А ряд иорданских политических комментаторов уже начали пропагандировать идею о том, что королю имеет смысл принять предложение Трампа, стать его ценным союзником и использовать расположение президента США, как рычаг для выгодных сделок с богатыми арабскими партнерами. В то же время, как писал на прошлой неделе haqqin.az, некоторые иорданские источники утверждают, что, в случае реализации плана Трампа по переселению палестинцев, у Иордании нет другого выхода, кроме как объявить войну Израилю. Эту позицию, к слову, подтвердил несколько дней назад иорданский министр иностранных дел Айман Сафади. Но по мнению аналитиков, Иордания не располагает необходимыми военными и финансовыми ресурсами, чтобы выполнить свои угрозы. А если Абдалла решит противостоять Трампу? Сложная экономическая ситуация в стране и нестабильные позиции влиятельных племен бедуинов на восточном берегу реки Иордан представляют для хашимитского короля реальную угрозу. Чтобы нейтрализовать их, Абдалла вынужден предлагать главам племен не только важные политические посты, но и значительные финансовые ресурсы. Кроме того, нужно учитывать фактор младшего брата монарха, принца Хамзы Хашими, которого поддерживает Саудовская Аравия. Напомним в этой связи, что в июле 2021 года Басем Авадалла, личный советник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, планировавший посадить принца Хамзу на иорданский трон, был приговорен к 15 годам тюрьмы.