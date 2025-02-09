Америка движется к конституционному кризису
За три недели после инаугурации Трампа действия Илона Маска полностью перехватили политическую повестку, и не только в самих США, но, похоже, и во всем мире. То, что здесь было преподнесено 47-м президентом как борьба за экономию и против коррупции, за резкое сокращение числа бездельников из федеральных министерств и ведомств вылилось, по мнению местных аналитиков, в конституционный кризис исторического масштаба.
Haqqin.az сообщил о вторжении Маска на территорию «федералов» и похищении им конфиденциальных данных десятков миллионов американцев. А вчера федеральный судья Нью-Йорка блокировал доступ Маска к этим данным Министерства финансов США. Судья Пол Энгельмайер отреагировал таким образом на требование 19 генеральных прокуроров штатов, которые призвали лишить неофициальное Управление госэффективности (DOGE), которое возглавляет Маск, к доступу к личной информации сограждан. Энгельмайер заявил, что «новая политика» исполнительной власти «чревата риском широкого разглашения чувствительной конфиденциальной информации» и «может быть уязвимой для атак хакеров».
Но, как и другие блокирующие меры судов, этот запрет истекает уже 14 февраля. То есть речь идет о компромиссе в ожидании дальнейших вызовов исполнительной власти.
Маск, у которого язык без костей, в ярости назвал судью «активистом, который рядится в одежду судьи». Другого неприятного ему человека, конгрессмена-демократа Дэниэля Голдмана, который потребовал, чтобы Маск исполнял решение суда, миллиардер назвал «погрязшим в коррупции придурком».
Война слов приобретает в Америке все более ожесточенный характер. Сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мёрфи считает, что его однопартийцы были слишком застенчивыми по отношению к своим политическим оппонентам. Последних Мёрфи называет «злодеями», и главный из них — Илон Маск.
Рон Уайден, ключевая фигура в сенатском комитете по финансам, предупреждает о том, что «DOGE наступает двумя фронтами на финансовую безопасность и приватность» в Америке. Об этом он говорит в письме в Администрацию cоциального обеспечения, где хранятся данные о пенсиях миллионов американцев.
Становится очевидным, что пружина противодействия совершенно незаконным действиям тандема Тrump/Musk начала разжиматься. Первой ласточкой стало решение другого федерального судьи, который быстро блокировал административный указ Трампа, запрещающий давать автоматическое право гражданства детям иммигрантов и тех, кого тот назвал «визовыми туристами».
«Илон Маск, - говорит сенатор Мёрфи, - является агентом коррупции, его цель - захват миллиардерами правительства, похищение благополучия простых американцев для того, чтобы сделать этим миллиардеров более счастливыми». Washington Post опубликовала мнение трех ведущих российских оппозиционеров — Владимира Кара-Мурзы, Юлии Навальной и Илья Яшина, в котором те пишут: «Мы, русские, знаем, что случается, когда олигархи начинают нянчиться с диктаторами».
Американские суды по всей стране переполнены исками к Трампу и Маску по поводу декретов первого и действий второго. СМИ пишут, что сейчас борьба против новой администрации будет идти не на улицах, а именно в судах.
Демократы в Конгрессе, которые ненамного уступают по численности республиканцам, готовы идти в решительный бой за справедливую власть, которая будет отвечать за государственные расходы, за законный контроль над правительством и права рядовых граждан. Они-то и выносят вердикт, от которого у этих самых рядовых граждан мурашки по коже: страна оказалась в тисках полномасштабного конституционного кризиса.
Это понятие относит нас к самым тревожным временам в истории Америки - от Гражданской войны до Уотергейтского скандала. Сейчас, как и в те времена, происходит столкновение двух ветвей власти - исполнительной и законодательной, а единый арбитр отсутствует. Фемида, по крайней мере, ее высший эшелон в виде Верховного суда, оказался под контролем президента, но большая часть судебных инстанций, независимо от того, действуют ли они в демократических или республиканских штатах, выступает против Трампа.
Дан Урман, преподаватель права в Northeastern University, считает, что страна движется к конституционному кризису, но сейчас остановилась на полдороге. «Система пока работает, - говорит он. – Ветви власти пока балансируют друг друга». Здесь ключевое слово - «пока».
Демократы говорят, что в перспективе этот кризис им даже на руку. По крайней мере, конгрессмены, представляющие эту партию, проснулись и начали мобилизовываться против Трампа-Маска, которые предоставили им широкую базу для решительного противодействия.
Проснулись и избиратели, три месяца назад сделавшие «исторический» выбор. Они берут на абордаж Конгресс, но не своими телами, а звонками. Всех интересует, что делает Маск и какова цель его разрушительных действий. Сенатор от Аляски Лиза Мурковски говорит, что она получает 1600 звонков в минуту (!), в то время как в обычное, «невоенное» время их было только 40.
«Это настоящее наводнение, - говорит сенатор Тина Смит от Миннесоты. - Конечно, почти все звонки связаны с именем Илона Маска. Людей интересует, какого черта (what the heck) он пытается подмять под себя правительство. Граждане реально очень злы».
Будем наблюдать, как дальше станет развиваться эта «драма столетия» на глазах всего изумленного мира.