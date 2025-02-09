Америка движется к конституционному кризису

За три недели после инаугурации Трампа действия Илона Маска полностью перехватили политическую повестку, и не только в самих США, но, похоже, и во всем мире. То, что здесь было преподнесено 47-м президентом как борьба за экономию и против коррупции, за резкое сокращение числа бездельников из федеральных министерств и ведомств вылилось, по мнению местных аналитиков, в конституционный кризис исторического масштаба. Haqqin.az сообщил о вторжении Маска на территорию «федералов» и похищении им конфиденциальных данных десятков миллионов американцев. А вчера федеральный судья Нью-Йорка блокировал доступ Маска к этим данным Министерства финансов США. Судья Пол Энгельмайер отреагировал таким образом на требование 19 генеральных прокуроров штатов, которые призвали лишить неофициальное Управление госэффективности (DOGE), которое возглавляет Маск, к доступу к личной информации сограждан. Энгельмайер заявил, что «новая политика» исполнительной власти «чревата риском широкого разглашения чувствительной конфиденциальной информации» и «может быть уязвимой для атак хакеров».

Но, как и другие блокирующие меры судов, этот запрет истекает уже 14 февраля. То есть речь идет о компромиссе в ожидании дальнейших вызовов исполнительной власти. Маск, у которого язык без костей, в ярости назвал судью «активистом, который рядится в одежду судьи». Другого неприятного ему человека, конгрессмена-демократа Дэниэля Голдмана, который потребовал, чтобы Маск исполнял решение суда, миллиардер назвал «погрязшим в коррупции придурком». Война слов приобретает в Америке все более ожесточенный характер. Сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мёрфи считает, что его однопартийцы были слишком застенчивыми по отношению к своим политическим оппонентам. Последних Мёрфи называет «злодеями», и главный из них — Илон Маск. Рон Уайден, ключевая фигура в сенатском комитете по финансам, предупреждает о том, что «DOGE наступает двумя фронтами на финансовую безопасность и приватность» в Америке. Об этом он говорит в письме в Администрацию cоциального обеспечения, где хранятся данные о пенсиях миллионов американцев.

Становится очевидным, что пружина противодействия совершенно незаконным действиям тандема Тrump/Musk начала разжиматься. Первой ласточкой стало решение другого федерального судьи, который быстро блокировал административный указ Трампа, запрещающий давать автоматическое право гражданства детям иммигрантов и тех, кого тот назвал «визовыми туристами». «Илон Маск, - говорит сенатор Мёрфи, - является агентом коррупции, его цель - захват миллиардерами правительства, похищение благополучия простых американцев для того, чтобы сделать этим миллиардеров более счастливыми». Washington Post опубликовала мнение трех ведущих российских оппозиционеров — Владимира Кара-Мурзы, Юлии Навальной и Илья Яшина, в котором те пишут: «Мы, русские, знаем, что случается, когда олигархи начинают нянчиться с диктаторами». Американские суды по всей стране переполнены исками к Трампу и Маску по поводу декретов первого и действий второго. СМИ пишут, что сейчас борьба против новой администрации будет идти не на улицах, а именно в судах. Демократы в Конгрессе, которые ненамного уступают по численности республиканцам, готовы идти в решительный бой за справедливую власть, которая будет отвечать за государственные расходы, за законный контроль над правительством и права рядовых граждан. Они-то и выносят вердикт, от которого у этих самых рядовых граждан мурашки по коже: страна оказалась в тисках полномасштабного конституционного кризиса.

Это понятие относит нас к самым тревожным временам в истории Америки - от Гражданской войны до Уотергейтского скандала. Сейчас, как и в те времена, происходит столкновение двух ветвей власти - исполнительной и законодательной, а единый арбитр отсутствует. Фемида, по крайней мере, ее высший эшелон в виде Верховного суда, оказался под контролем президента, но большая часть судебных инстанций, независимо от того, действуют ли они в демократических или республиканских штатах, выступает против Трампа. Дан Урман, преподаватель права в Northeastern University, считает, что страна движется к конституционному кризису, но сейчас остановилась на полдороге. «Система пока работает, - говорит он. – Ветви власти пока балансируют друг друга». Здесь ключевое слово - «пока». Демократы говорят, что в перспективе этот кризис им даже на руку. По крайней мере, конгрессмены, представляющие эту партию, проснулись и начали мобилизовываться против Трампа-Маска, которые предоставили им широкую базу для решительного противодействия.