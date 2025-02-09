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Байден сдал Путину Украину

Турция не теряет надежды

00:02 1088

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценивает сигналы, поступающие от США, России и Украины относительно перспектив остановки войны, и не теряет надежды на мир.

«Мы, конечно, не потеряли надежды на мир и не хотим ее терять. В последнее время мы услышали от [президента Украины Владимира] Зеленского, что он готов пойти навстречу, если будет соответствующее предложение о переговорах. Мы приветствуем сигналы [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина по этой теме. Турция готова сделать все возможное в этом контексте», - сказал Эрдоган журналистам перед началом своего азиатского турне, в ходе которого посетит Малайзию, Индонезию и Пакистан.

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