Зеленский против выборов во время войны

Зеленский сказал об этом в разговоре с журналистами британского телеканала ITV.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение президентских выборов во время войны может привести к потере армии и создаст все условия для российского контрнаступления.

«Что такое выборы сегодня? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение, — сказал Зеленский. — Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И в принципе, русские будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее, ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую армию».

Очередные президентские выборы в Украине должны были состояться в 2024 году, однако законы страны запрещают проводить какие-либо голосования во время действия военного положения. Судя по опросам общественного мнения, большинство населения Украины поддерживают решение властей не проводить выборы.

Зеленский заявил, что в таком сценарии в первую очередь заинтересована Россия: в таком случае у нее появляется шанс подготовить контрнаступление и привести к власти в Украине «своего человека», «игрушечного президента».