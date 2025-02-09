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Эрдоган: План Америки не «заслуживает внимания»

00:27 972

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает «заслуживающими внимания» предложения США относительно сектора Газа.

«С нашей точки зрения, нет ничего заслуживающего внимания или обсуждения в предложениях относительно Газы, выдвинутых новой американской администрацией под давлением сионистского лобби. Это все попытки взбаламутить воду в Газе», - заявил Эрдоган журналистам.

Президент Турции заявил, что палестинское движение «ХАМАС держит свое слово», исполняя условия соглашения о прекращении огня.

Несколько дней назад Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

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