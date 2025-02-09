Эрдоган: План Америки не «заслуживает внимания»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает «заслуживающими внимания» предложения США относительно сектора Газа.

«С нашей точки зрения, нет ничего заслуживающего внимания или обсуждения в предложениях относительно Газы, выдвинутых новой американской администрацией под давлением сионистского лобби. Это все попытки взбаламутить воду в Газе», - заявил Эрдоган журналистам.

Президент Турции заявил, что палестинское движение «ХАМАС держит свое слово», исполняя условия соглашения о прекращении огня.

Несколько дней назад Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.