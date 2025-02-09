USD 1.7000
EUR 1.7647
RUB 1.7571
Подписаться на уведомления
Байден сдал Путину Украину
Новость дня
Байден сдал Путину Украину

Сотрудникам ООН в Афганистане запретили брить и стричь бороды

00:36 561

«Талибан» ввел строгие правила для сотрудников ООН в Афганистане, согласно которым им запрещено брить и стричь бороды.

Как сообщает Amu TV, представители Департамента порока и добродетели провели встречу с работниками организации и предостерегли их от нарушения этого запрета. Тем, кто не будет следовать указаниям, грозит тюремное заключение.

Придя к власти, талибы установили строгие правила, которые касаются как мужчин, так и женщин. Так, талибы запретили женщинам работать в большинстве государственных и международных организаций, включая ООН. Талибы установили и строгие требования к одежде, жесткие ограничения на музыку, развлечения и общение.

Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 1433
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 2130
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 7173
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 8595
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 10486
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..»
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..» haqqin.az из зала суда
9 февраля 2025, 14:03 8711
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
9 февраля 2025, 23:34 1103
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
9 февраля 2025, 23:18 1629
Зеленский намекнул, что Америка и Европа могут бросить Украину
Зеленский намекнул, что Америка и Европа могут бросить Украину обновлено 21:27
9 февраля 2025, 21:27 4632
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот; все еще актуально
9 февраля 2025, 13:46 11668
Борис Джонсон: «Настал момент шокировать Путина...»
Борис Джонсон: «Настал момент шокировать Путина...»
9 февраля 2025, 21:50 4713

ЭТО ВАЖНО

Америка движется к конституционному кризису
Америка движется к конституционному кризису наша корреспонденция
9 февраля 2025, 23:58 1433
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля
Если король откажет Трампу… Саудиты могут напомнить о брате короля горячая тема
9 февраля 2025, 23:34 2130
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада
Взрыв 13-летней давности: кто убил генералов в Дамаске? Секреты раскрывает сестра жены Махера Асада все еще актуально
9 февраля 2025, 16:45 7173
Чтобы никто не сомневался в силе США
Чтобы никто не сомневался в силе США новый поворот
9 февраля 2025, 14:20 8595
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают
Трамп созвонился с Путиным. Кремль и Белый дом не подтверждают и не опровергают обновлено 20:37
9 февраля 2025, 20:37 10486
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..»
Олег Бакинский: «Да не бил я его!..» haqqin.az из зала суда
9 февраля 2025, 14:03 8711
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
Посол Копыркин: Москва «полна решимости» помирить Баку и Ереван
9 февраля 2025, 23:34 1103
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
Из-за угрозы покушения: охрана Трампа использовала самолет-приманку
9 февраля 2025, 23:18 1629
Зеленский намекнул, что Америка и Европа могут бросить Украину
Зеленский намекнул, что Америка и Европа могут бросить Украину обновлено 21:27
9 февраля 2025, 21:27 4632
Тревожные сигналы для Эрдогана
Тревожные сигналы для Эрдогана новый поворот; все еще актуально
9 февраля 2025, 13:46 11668
Борис Джонсон: «Настал момент шокировать Путина...»
Борис Джонсон: «Настал момент шокировать Путина...»
9 февраля 2025, 21:50 4713
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться