Сотрудникам ООН в Афганистане запретили брить и стричь бороды

«Талибан» ввел строгие правила для сотрудников ООН в Афганистане, согласно которым им запрещено брить и стричь бороды.

Как сообщает Amu TV, представители Департамента порока и добродетели провели встречу с работниками организации и предостерегли их от нарушения этого запрета. Тем, кто не будет следовать указаниям, грозит тюремное заключение.

Придя к власти, талибы установили строгие правила, которые касаются как мужчин, так и женщин. Так, талибы запретили женщинам работать в большинстве государственных и международных организаций, включая ООН. Талибы установили и строгие требования к одежде, жесткие ограничения на музыку, развлечения и общение.