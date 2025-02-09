Новую повестку развития городов в XXI веке обсудили в Казани архитекторы и градостроители БРИКС+

На полях форума вице-мэр Стамбула высоко оценил усилия организаторов, отметив, что для него большая честь и ответственность представлять программу развития Стамбула на столь представительном форуме. Юркан Акгюн также отметил, что для крупнейшего города Турции развитие водных ресурсов является одним из ключевых приоритетов, выразил надежду на продуктивный обмен опытом по этому и другим вопросам с Казанью.

Ильсур Метшин отметил, что переориентация сотрудничества с запада на восток открыла новые возможности для взаимодействия со специалистами из стран мирового большинства. Общаясь с журналистами в рамках пресс-конференции, мэр отметил, что на форуме представлены страны, население которых составляет 2/3 населения планеты. Мэр проиллюстрировал, насколько важны верный выбор целей и обмен опытом между градостроителями следующей фразой: «Корабль, который не знает, куда плыть, не чувствует попутного ветра. Именно для этого мы и пригласили такое количество спикеров из разных стран мира».

Глава Татарстана напомнил участникам форума об октябрьском саммите стран БРИКС и пожелал успешной работы: «Казань — это богатая история и красивый город, в этой связи нам важен обмен опытом в части градостроительных и архитектурных разработок».

Его поддержал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев: «Казань известна своим опытом устойчивого городского развития, умелым сочетанием культурного наследия и инноваций, а также успешными реформами в сфере управления городом. Этот опыт особенно важен для нас».

На форуме были предприняты практические шаги для достижения этих целей. На учредительном заседании участники единогласно проголосовали и подписали меморандум о создании комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

«Все темы, которые обсуждались в эти дни на форуме «Казаныш», — города будущего, развитие жилой среды на воде и у воды, биоклиматическая архитектура, технологические инновации, молодежные и креативные пространства, паблик-арт и подходы к сохранению и культивации исторической среды — описывают основные векторы развития и модернизации огромного количества городов, входящих в БРИКС+, и все это — поле для деятельности ассоциации и ее комитета по архитектуре и развитию городов», — отметила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Важность анализа текущих тенденций урбанизации подчеркивает тот факт, что к 2050 году в городах будут на три миллиарда человек больше, что увеличит городскую долю мирового населения до двух третей.

Ильсур Метшин заявил, что «Казань – не исключение. Мы видим, как в последние годы прирастает население нашего гостеприимного, красивого, культурного, динамичного, комфортного города. Мы, безусловно, рады этому. В то же время это означает и дополнительную нагрузку на многие городские системы, начиная от природных систем и заканчивая социальными и инфраструктурными».

Резюмируя, мэр Казани подчеркнул, что «то, какими будут наши города завтра, зависит от решений, принимаемых сегодня. Поэтому крайне важно, чтобы профессионалы из разных стран объединяли усилия, делились опытом и искали лучшие подходы к созданию городов, которые смогут отвечать современным вызовам».

Организаторы выразили желание видеть среди многочисленных гостей представителей градостроительства и архитектуры Азербайджана, которые смогут обменяться ценным опытом с коллегами со всего мира.

С подробной информацией о работе форума можно ознакомиться по ссылке https://forum-kazanysh.ru/