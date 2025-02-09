Европа готова к «жесткому диалогу» с Америкой

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной синхронизации электроэнергетической системы стран Балтии с континентальной европейской системой. Слова фон дер Ляйен приводит Deutsche Welle.

Для Евросоюза настало время взять свои безопасность и оборону «в свои руки».

«Очевидно, что нам необходимо усилить оборону в масштабах всего ЕС», - сказала фон дер Ляйен, поставив в пример Эстонию, Литву, Латвию и Польшу, которые - среди стран НАТО - тратят на оборону больше всего средств в соотношении с их ВВП.

Ведение войны в современных условиях сопряжено с масштабными вызовами, технологическими задачами и координацией, добавила она. Страны не могут справиться с этим в одиночку, отметила глава ЕК.

Государствам Евросоюза понадобится более плотное сотрудничество «для улучшения операционной совместимости и снижения затрат», предупредила председатель Еврокомиссии. По ее словам, ЕК готовит Белую книгу о будущем европейской обороны и представит ее лидерам ЕС к середине марта.

«Мир быстро меняется. Наш давний союзник - Соединенные Штаты - задал новую повестку», - констатировала Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз признает потенциальные вызовы в отношениях с США и готов на них отвечать: «Европейский союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский союз даст решительный ответ».

«Мы полностью осознаем тот факт, что у нас есть собственные вызовы, которые мы должны преодолеть. Мы должны выполнить наше домашнее задание – сосредоточимся на конкурентоспособности Европейского союза», – добавила она.