Трамп, Нетаньяху… и азербайджанский проект

Как уже сообщал haqqin.az, накануне визита премьер-министра Нетаньяху в США азербайджанская госкомпания SOCAR заключила соглашение, по которому приобрела 10 процентов долевого участия в проекте "Тамар" - одном из крупнейших офшорных газовых месторождений Израиля в Восточном Средиземноморье. Отметим, что приобретение доли в "Тамар" является первой за пределами Азербайджана крупной инвестиционной сделкой SOCAR в газодобывающем секторе. В перспективе месторождение "Тамар", расположенное у побережья Израиля, может стать дополнительным источником поставок газа в регион Юго-Восточной Европы. Таким образом, Азербайджан в составе консорциума эксплуатантов этого месторождения повышает свою роль как одного из ведущих игроков региона, обеспечивающих энергетические поставки в страны Евросоюза.

Заметно, что также наращивается присутствие Азербайджана в Северной Африке. В частности, на встрече главы SOCAR Ровшана Наджафа с послом Ливии в Азербайджане обсуждались возможности сотрудничества по торговым и производственным проектам. Напомним, что первые контакты по развитию партнерских отношений между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Ливии начинались еще в 2012-м, спустя год после свержения режима Муаммара Каддафи. SOCAR тогда предложил Ливии сотрудничество в топливно-энергетическом секторе, а именно строительство в Ливии за счет совместных или азербайджанских инвестиций автозаправочных станций под брендом SOCAR и нефтеперерабатывающего завода. Сегодня становится очевидным, что SOCAR является одним из инструментов внешней политики Азербайджана, поддерживающим политические проекты государства макроэкономическим присутствием национального нефтегазового концерна.

В частности, влияние Баку на Юго-Восточную Европу четко прослеживается в статистических выкладках. На сегодняшний день общий объем азербайджанского газа, транспортированного по TANAP - ключевому звену Южного газового коридора составил 75 миллиардов кубометров. Что же касается проекта "Тамар", то ранее руководство SOCAR, помимо потребителей в самом Израиле, подписало контракты на экспорт с этого месторождения в Египет и Иорданию. Но главными перспективами экспорта остается европейское направление. Отметим в этой связи, что в ноябре 2018 года Израиль подписал соглашение о прокладке газопровода EastMed (Восточный Средиземноморский) мощностью около 10 миллиардов кубометров газа в год от своего шельфа через остров Крит и Грецию в Италию. В 2019 году, в присутствии Майка Помпео, госсекретаря США в первой администрации Трампа, было подписано межправительственное соглашение по прокладке под водой газопровода EastMed.

И вот после завершения успешного во всех отношениях визита Биньямина Нетаньяху в США, есть все основания полагать, что новая администрация Трампа придаст проекту EastMed второе дыхание. А участие в нем госкомпании SOCAR позитивно "высветит" Азербайджан с точки зрения планирования американской политики на Южном Кавказе и отношений Белого дома к Азербайджану. Ведь нефть и газ по-прежнему являются ключевыми инструментами глобальной политики, а также рычагом в решении многих экономических процессов - от перехода к элементам регионализации и субрегиональной интеграции до трансформации к "зеленой" энергетике. В отношении последнего момента следует понимать, что капиталы нефтяных компаний являются одним из крайне немногочисленных инструментов для инвестиций в новую энергетику. По существу, мировые нефтегиганты останутся таковыми и в будущем, но уже в статусе ключевых корпораций по производству "зеленой" энергетики. В отношении региона Восточного и Центрального Средиземноморья позиции SOCAR укреплялись главным образом за счет сбалансированной и чрезвычайно тонкой дипломатии Ильхама Алиева, сумевшего сформировать отношения с Израилем без трений с Турцией и другими ведущими игроками исламского и арабского мира. Азербайджан действует тихо, но весьма эффективно, добиваясь расширения своего присутствия и роста регионального влияния не только в контексте энергетической политики. При этом поражает тот факт, что "израильская повестка" официального Баку не конфликтует с линией его стратегического взаимодействия с Анкарой, являющейся одним из ключевых получателей азербайджанских инвестиций в сектор нефтяной промышленности и трубопроводной инфраструктуры. В результате Азербайджан получил определенные привилегированные позиции, суммируя свои наработки на израильском направлении за последние 10-15 лет. Было крайне сложно не растерять этот стратегический ресурс в результате негативных факторов войны Израиля в секторе Газа, и удалось это далеко не всем. Достаточно взглянуть на список стран, присоединившихся к изоляции Израиля и ограничивших тем самым свое экономическое взаимодействие с еврейским государством.

Азербайджану же, благодаря четко сбалансированной дипломатии его президента, удалось и не пожертвовать связями с Израилем, и сохранить позиции в мировом исламском сообществе. Напомним, что в ходе недавнего экономического форума в Давосе Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а вернувшись в Баку принял соучредителя Израильского экономического форума Джонатана Миcнера. Принимая в расчет политическую специфику Государства Израиль, мы понимаем, что и Герцога, и Миснера нельзя отнести к ключевым фигурам, принимающим стратегические решения. И тем не менее контакты президента Алиева убедительно демонстрируют насыщенный график "израильской повестки" Баку. В целом же основные аспекты азербайджано-израильских отношений не являются секретом и хорошо известны. Это закупка вооружений и технологий для оборонной промышленности Азербайджана; поставки азербайджанской нефти в Израиль (2,37 миллиона тонн за девять месяцев 2024 года); хорошие перспективы израильских инвестиций в аграрный сектор Азербайджана, в частности, в развитие выращивания зерновых культур в новых экономических районах; совместные проекты в сфере телекоммуникаций, туризма…