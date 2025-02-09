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Пашиняна пригласили в Москву

01:51 751

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в мае в Москве.

Об этом РИА Новости сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Дипломат отметил, что памятная дата объединяет Россию и народы бывших советских республик, подчеркивая важность сохранения исторической памяти.

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