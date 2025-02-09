Американцы решили: теперь Европа займется поддержкой Украины

Министр обороны США Пит Хегсет во время поездки в страны ЕС в ближайшие дни планирует обсудить с коллегами перспективы наделения европейских союзников полномочиями играть ведущую роль в оказании помощи Украине.

«Я отправлюсь в Европу... поскольку там будет министерская встреча НАТО, мы также будем говорить о том, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в Украине», - сказал Хегсет.

«Это не означает, что наше внимание сосредоточено лишь на Европе», - добавил министр, отметив, что Вашингтон настроен на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным Пентагона, Хегсет 10 февраля отправится в рабочую поездку, во время которой посетит Германию, Бельгию и Польшу, а также примет участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в Брюсселе. В ведомстве уточнили, что Хегсет планирует призвать союзников увеличить расходы по линии НАТО и на военную помощь Украине.