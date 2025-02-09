В Сумах беспилотник попал в автостоянку, а в Херсоне — влетел в квартиру

Вечером 9 февраля россияне массированно атакуют Украину «шахедами». Во многих областях востока, центра и юга объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО. В телеграм-канале Воздушных сил сказано, что дроны зафиксированы в Киевской, Сумской, Полтавской Черниговской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Предварительно уничтожены десять автомобилей. Спасатели ищут пострадавших жителей прилегающих домов.

Россияне атаковали украинский город Сумы ударными дронами типа «Шахед». Беспилотник попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, повреждено много авто, в многоэтажках выбиты окна, сообщают украинские СМИ.

Также сообщается, что в Херсоне 66-летняя женщина получила ранения после того, как в ее квартиру влетел российский беспилотник.

«Около 16:30 российские военные атаковали с БпЛА Херсон. Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу», - сообщили местные власти.