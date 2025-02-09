В Сумах беспилотник попал в автостоянку, а в Херсоне — влетел в квартиру
Россияне атаковали украинский город Сумы ударными дронами типа «Шахед». Беспилотник попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, повреждено много авто, в многоэтажках выбиты окна, сообщают украинские СМИ.
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Предварительно уничтожены десять автомобилей. Спасатели ищут пострадавших жителей прилегающих домов.
Вечером 9 февраля россияне массированно атакуют Украину «шахедами». Во многих областях востока, центра и юга объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО. В телеграм-канале Воздушных сил сказано, что дроны зафиксированы в Киевской, Сумской, Полтавской Черниговской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Также сообщается, что в Херсоне 66-летняя женщина получила ранения после того, как в ее квартиру влетел российский беспилотник.
«Около 16:30 российские военные атаковали с БпЛА Херсон. Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу», - сообщили местные власти.