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В Сумах беспилотник попал в автостоянку, а в Херсоне — влетел в квартиру

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02:04 405

Россияне атаковали украинский город Сумы ударными дронами типа «Шахед». Беспилотник попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, повреждено много авто, в многоэтажках выбиты окна, сообщают украинские СМИ.

На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Предварительно уничтожены десять автомобилей. Спасатели ищут пострадавших жителей прилегающих домов.

Вечером 9 февраля россияне массированно атакуют Украину «шахедами». Во многих областях востока, центра и юга объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО. В телеграм-канале Воздушных сил сказано, что дроны зафиксированы в Киевской, Сумской, Полтавской Черниговской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также сообщается, что в Херсоне 66-летняя женщина получила ранения после того, как в ее квартиру влетел российский беспилотник.

«Около 16:30 российские военные атаковали с БпЛА Херсон. Вражеский дрон влетел в квартиру 66-летней женщины. Пострадавшую с минно-взрывной травмой доставили в больницу», - сообщили местные власти.

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